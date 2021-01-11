丘鈦科技（1478）公布12月產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量合計3720.5萬件，按年跌1.3%，按月升6.4%；指紋識別模組銷售數量合計1030.4萬件，按年升6.3%，按月跌1.4%。

攝像頭模組當中，1000萬像素及以上攝像頭模組2714.3萬件，按年升24.2%，按月升17.9%，其中3200萬像素及以上攝像頭模組則按年升50.9%至1186.3萬件，按月計亦升26.9%；而800萬像素及以下攝像頭模組則為1006.2萬件，按年跌36.4%，按月跌15.6%。

指紋識別模組當中，屏下指紋識別模組佔453.3萬件，按年跌11.6%，按月跌19.3%；非屏下則佔577.1萬件，按年升26.5%，按月升19.4%。

丘鈦科技半日收報13.18元，跌1.35%。

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