和黃中國醫藥科技和創響生物在免疫疾病藥物領域展開合作

長和（0001）持有的和黃中國醫藥科技將和創響生物簽署合作伙伴關係協議，開發四種新型的臨床前候選藥物用於治療多種免疫疾病。

據報，和黃中國醫藥科技給予創響生物獨家授權，在全球範圍內進一步開發、生產和商業化候選藥物。兩公司將推進候選藥物新藥研究申請。和黃中國醫藥科技保留在中國聯合商業化的第一權利。

對於每種候選藥物，和黃中國醫藥科技有權獲得高達9500萬美元（約7.41萬億港元）的開發里程碑款項，高達1.35億美元的商業化里程碑款項，以及商業化後的兩位數特許權使用費。

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