內地三大指數下跌。上證綜指低開後回升，曾高見3597點後再回落，半日收報3561點，跌8點或0.23%，成交額3323億元(人民幣．下同)。

深證成指表現反覆向下，低見15163點，半日收報15253點，跌66點或0.43%，成交額4267億元。兩市成交額合共7590億元。

創板指半日收報3118點，跌32點或1.03%，成交額1386億元。

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

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