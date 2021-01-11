比亞迪（1211）表示，中標哥倫比亞首都波哥大2020年度巴士項目，訂單為1002部純電動巴士，為海外地區迄今為止最大的純電動巴士訂單。

比亞迪表示，公司將就該訂單中的車身部分分別與哥倫比亞本地巴士製造商Superpolo和Busscar進行合作，預期此批巴士將於2021至2022年上半年投放至波哥大5個地區的34條公交路線運營。

比亞迪曾升最多10.16%，高見264.6元，創上市新高，現升8.7%，報261.2元。

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