彭博引述知情人士報道，電動汽車初創公司Faraday＆Future(FF，法拉第未來)正與稱「空白支票公司」(SVF Investment Corp) Property Solutions合併，以實現上市計劃。

知情人士說，該家特殊目的收購公司正在尋求籌集超過4億美元(約31.2億港元)的股本以支持有關交易；若交易達成，合併後實體的估值將達到約30億美元(約234億港元)。交易均未敲定。

Faraday＆Future及Property Solutions均沒有就彭博查詢作出回應。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

郭明錤唱好 舜宇光學曾升逾8% 創歷史新高

一個月HIBOR轉跌 創近一個半月低位

IFR：嗶哩嗶哩已以保密形式入表第二上市 集資額加大至最多234億元

內媒指今年兩會後中國或推全面股票註冊制

路透：Tesla在中國招聘設計總監 或製造中國專屬汽車

國泰推WhatsApp顧客查詢與支援服務

傳蘋果現代最快2024年生產Apple Car 年產量達40萬部

醫渡科技IPO 傳以上限定價