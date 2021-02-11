IFR：嗶哩嗶哩已以保密形式入表第二上市 集資額加大至最多234億元
文章日期：2021年1月11日 11:08
路透社旗下IFR報道，嗶哩嗶哩已以保密形式入表，向港交所（0388）申請在香港二次上市，初步計劃3月招股，集資額由20億美元（約156億港元）加大至25至30億美元（約195至234億港元）。
上周CNBC曾引述消息指，最多集資20億美元（約156億港元），較早前外界預計的15億美元高。最快本周遞表，而定價細節將於未來兩個月公布。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
傳蘋果現代最快2024年生產Apple Car 年產量達40萬部
港股高開125點重上28000點 ATMXJ向上 吉利藍籌最強