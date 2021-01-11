內媒《國際金融報》引述接近滬深證券交易所人士消息指，2021年全國兩會後有望全面推行股票註冊制。

據報道指，註冊制在制度設計層面，可歸納為「三取消」及「三強化」。「三取消」即取消對發行價格、節奏、規模的行政管制；取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向證監會註冊生效的發行上市審核制；取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。

「三強化」即強化以信息披露為中心的審核理念；強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任；強化事後監管，切實保護投資者的合法權益。

去年10月，國務院已提出「全面推行、分步實施證券發行註冊制」。 2021年，註冊制有望在A股全面推行，內地新股市場將會進一步擴容，將促進更多新股在科創板和創業板上市，並將延伸至主板和中小企業板。

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