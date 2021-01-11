路透：Tesla在中國招聘設計總監 或製造中國專屬汽車
文章日期：2021年1月11日 10:28
路透引述三名知情消息人士報道，特斯拉(Tesla)正在中國招聘設計總監，以設計及製造適合中國消費者風格的汽車。
上述消息人士稱，Tesla在尋找具有20年或以上工作經驗的「雙重文化」人選，既了解中國消費者口味，還可以彌補中美之間的差異。
消息人士說，特斯拉在北京或上海的工作室可能會負責執行對中國消費者品味的研究，預計將在特斯拉上海廠組裝生產的汽車。
消息人士又說，「中國專屬」車款可能是低成本車型，比如特拉斯創辦人兼行政總裁馬斯克(Elon Musk)在9月電池日大會曾經提到過的2.5萬美元(約19.5萬港元)電動汽車。估計可能較Model 3更小。
特斯拉沒有就路透查詢作出回覆。
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