國泰推WhatsApp顧客查詢與支援服務
文章日期：2021年1月11日 10:24
國泰（0293）公布，推出WhatsApp顧客查詢與支援服務，使用香港電話號碼（地區號碼為+852）的顧客可透過專用號碼+852 2747 2747與戶服務團隊聯絡。服務為每天全日24小時，並以中文及英文為顧客提供支援。
除了一般預訂和票務的查詢外，顧客亦可以透過WhatsApp查詢有關國泰航空飛行常客計劃「馬可孛羅會」及旅遊及消閒獎勵計劃「亞洲萬里通」的事宜。
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立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
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