【11：23更新】天風國際證券分析師郭明錤上周五發表報告指，未來iPhone主要鏡頭供應商為大立光、玉晶光及舜宇，其中舜宇可望因Apple訂單，而在未來3年內顯著增長；而玉晶光將是主要輸家，大立光近期股價可能捱沽，但仍具長期投資價值。

郭明錤預計，舜宇2021年出貨比重仍不高，iPhone 7P廣角鏡頭與iPad 5P鏡頭分別佔約10%與15-20%的出貨比重。若然出貨川利，將在2022年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上。【11：23更新段完】

【10：04原文】舜宇光學（2382）今早表現強勢，最多升逾8%，高見204.6元，創歷史新高，市值逾2220億元。

舜宇早前公布，2020年12月車載鏡頭錄573.6萬件，按年增37.3%，按月跌14.2%；手機攝像模組錄4529.1萬件，按年跌23.9%，按月跌3.4%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。中信證券指，舜宇2020年各產品出貨量符合預期，看好2021年加速成長。持續長期堅定看好公司的相關佈局，維持「買入」評級。華創證券指，立足消費電子光學賽道，汽車電子業務打開公司遠期成長空間，首次覆蓋給予「強推」評級。

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