蘋果與現代汽車合作有進一步消息，路透社引述韓媒《Korea IT News》報道，最快2024年生產Apple Car 初期目標為10萬部。

報道指，蘋果和現代汽車計劃在3月前簽署合作協議，有望在2022年推出Beta版Apple Car。2024年，位於美國喬治亞州的現代旗下的起亞汽車(Kia Motors)車廠將開始運作Apple Car產線，或由雙方共同投資在美設置新廠，初期年產量目標為10萬部，最終年產量預期可達40萬部。

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