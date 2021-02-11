國統局公布，中國12月份居民消費價格(CPI)按年上升0.2%，高過預期的無升跌，工業生產者出廠價格(PPI)按年跌0.4%，少過預期的跌0.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟指，居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，12月CPI由降轉漲。

CPI按月由上月下降0.6%轉為上漲0.7%。其中，食品價格由上月下降2.4%轉為上漲2.8%，影響CPI上漲約0.62個百分點。食品中，受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲8.5%和3.5%；隨著元旦春節到來，消費需求季節性增加，同時飼料成本有所上升，豬肉價格由上月下降6.5%轉為上漲6.5%。

按年比較，CPI由上月下降0.5%轉為上漲0.2%。其中，食品價格由上月下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。非食品價格由上月下降0.1%轉為持平。非食品中，交通和通信價格下降3.1%，其中汽油和柴油價格分別下降14.8%和16.2%；醫療保健價格上漲1.3%；教育文化和娛樂價格上漲0.9%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI方面，國內需求穩定恢復，加之部分國際大宗商品價格持續攀升，帶動工業品價格繼續上行。

12月PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。主要行業中，受國際原油價格上漲等因素影響，石油和天然氣開採業價格上漲7.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲5.3%，化學原料和化學製品製造業價格上漲2.3%，漲幅均有所擴大，合計影響PPI上漲約0.37個百分點。隨著國內市場需求持續回暖，加之鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格上漲較多，金屬相關行業價格繼續上漲。

按年比較，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.5%，降幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.4個百分點。主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲8.3%，擴大4.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲5.0%，擴大3.0個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降27.0%，收窄2.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降12.5%，收窄3.8個百分點。此外，化學原料和化學製品製造業價格由下降3.0%轉為持平，煤炭開采和洗選業價格由下降2.9%轉為上漲1.3%。

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