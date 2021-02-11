美股上周做好，港股今早亦高開。恒指今早高開125點或0.46%，報28003點，成交金額157億元；國指今早高開79點或0.73%，報11035點。恒生科技指數開市報8730點，升1.16%。

ATMXJ向上，騰訊（0700）領升1.4%，開報581元，為貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市34點；阿里巴巴（9988）報227.2元，升1.34%；美團（3690）報320.4元，升0.75%；小米（1810）報32.75元，升2.5%。

車股向上，吉利（0175）升3.31%，報34.35元，是升幅最大的藍籌；比亞迪（1211）創上市新高，見249元，報249元，升3.66%；長城汽車（2333）創上市新高，見30.7元，報30.7元，升3.89%。中海油（0883）為藍籌中表現最曳，跌1.83%，報6.99元。

三美資行提早終止共484隻衍生產品。中移動（0941）報42.35元，升2.05%；聯通（0762）報4.51元，升2.27%。

其餘個股方面，盈富基金（2800）指，從今起不對受制裁實體進行任何新投資。該股開報28.12元，升0.38%。

恒大物業（6666）創上市新高，見11.6元，報11.6元，升4.5%。

中芯（0981）美國場外交易可持續至2月1日，開報26元，升4%。

海底撈（6862）股東擬售7500萬股套現最多48.15億，開報64.8元，跌4.99%。

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