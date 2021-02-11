美股上周五再破頂，港股ADR升356點或1.26%，報28234點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.22%，折合報597.2元；阿里巴巴（9988）升2.21%，折合報229.16元；小米（1810）升1.06%，折合報32.29元；美團（3690）升2.83%，折合報327.01元；匯控（0005）跌0.31%，折合報43.26元；建行（0939）升0.13%，折合報5.94元。

美國眾議院最快可能周二就彈劾總統特朗普，美期向下，道期跌0.25%，標期跌0.3%，納期跌0.29%。韓股現升1.76%，澳股現跌0.45%。

今日焦點股份可留意：

盈富基金（2800）指，從今起不對受制裁實體進行任何新投資。另外，三美資行提早終止共484隻衍生產品。留意盈富、中移動（0941）、聯通（0762）。

阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）未列軍方公 司名單。

吉利（0175）指，並非與百度合作之訂約方 但不排除潛在合作可能。

中芯（0981）美國場外交易可持續至2月1日。

小米之家千店同開 創行業單日開店紀錄。

思捷（0330）董事局再換人 大股東委任執董辭職。

海底撈（6862）股東擬售7500萬股套現最多48.15億。

舜宇（2382）上月手機攝像模組出貨量跌24%，未達到全年目標。

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美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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