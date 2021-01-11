吉利（0175）公布，注意到1月8日有報道指，浙江吉利控股集團將與百度合作生產智能電動車，澄清並申明，上市公司並非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言並無與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。

吉利又指，倘該建議交易落實，在遵照上市規則，且為考慮公司及其股東的整體利益，公司並不排除尋求與百度公司潛在合作機會之可能性。

公司將於必要時另行刊發公佈，向市場提供有關資料。

另外，百度在一份公告中稱，將與吉利控股集團組建一家新公司，生產智能電動汽車。百度將為新公司生產的汽車提供智能駕駛功能，而吉利控股集團將提供其在汽車製造方面的專業知識。

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