盈富基金（2800）公布，基金經理人受到美國行政令影響，基金由今日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期（與 OFAC 頒佈的指引及╱或牌照所列的時間一致）起不再對受制裁實體進行任何新的投資。

經理人將監控及力圖盡量降低追蹤誤差，然而，無法保證恒生指數的表現在任何時候都相同。投資者務請留意，預期上述影響會導致加大追蹤誤差，意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迥然不同。

受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士（定義見行政命令）進行投資，應考慮投資盈富基金對閣下而言是否適合。

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