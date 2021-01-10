據了解，盈富基金（2800）最快將於明早（周一）開市前刊發公告，披露如何應對美國的最新投資禁令，因為基金的經理人、信託人及託管人，為美國的道富銀行，是美國總統特朗普的行政命令適用範圍之內。據市場估計，盈富基金最有可能的做法，是參照同為美資的貝萊德不向禁令股新增投資，即盈富基金將不會對任何在禁令名單上的股份進行新的投資。

道富發言人今晚回應明報查詢時指，將適時公布有關安排。

盈富基金為本港以致亞洲區最大的ETF，截至周五的市值達1090億元，但基金的經理人、信託人及託管人，為美國的道富銀行，根據美國總統特朗普的禁令，美國投資者不可投資於一系列中國公司，而在禁令名單上的中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883），目前均為恒生指數成分股，恒指公司暫未有將之剔除。即道富銀行若要繼續營運盈富基金，將要研究如何不違反美國禁令。

據悉道富銀行的團隊在周末仍在商討中，但有機會在香港時間明天早上開市前公布決定，趕及在禁令生效前（禁令於美國時間周一早上生效）。根據盈富的條款，若信託人認為延續盈富基金乃非法或不適宜，可以終止盈富基金。但據悉盈富基金不傾向這極端做法，最有可能是參照同為美資的貝萊德的做法。

貝萊德已率先公布 兩ETF不對受制裁股份進行新投資

早在周五，貝萊德已率先公布，由於集團是一間在美國註冊成立的公司，因此該行政命令將適用於旗下基金，旗下iShares 安碩核心滬深300 ETF（2846）及iShares安碩核心恒生指數ETF（3115），從1月11日起，將不會對任何受制裁實體進行新的投資。

有業內人士預計，盈富基金會參考此做法，並認為這是最佳的權宜之計，在運作上，此舉對基金的影響亦不大，因為這只限於新增的投資，已有投資於禁令股的現有基金單位，或將繼續持有該類股份。況且，3隻受影響的股份，據上周五的數據，合共佔恒指權重只有3.64%，估計影響不大。

黃國英︰會有負面追蹤誤差

豐盛資產管理董事黃國英指出，「盈富基金若不投資於禁令股，將會有追蹤誤差，而且是負面的追蹤誤差」，他估計，「受禁令影響的中資股，已經消化該消息，參考中芯國際（0981）近兩日的升幅，中移動亦可能會反彈。」他認為，盈富或因此錯過中移動等禁令股的反彈，若反彈幅度跑贏大市，盈富基金便會跑輸。

明報記者︰廖毅然