今日有3間美資行先後公布，提早終止多達484隻衍生產品的買賣。港交所今晚發布聲明回應事件。港交所表示，知悉有個別發行商因美國實施制裁措施，而將部分結構性產品取消上市，相信有關行動不會對香港結構性產品市場帶來重大不利影響。該所表示，正與有關發行商保持接觸，以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留意事態發展。

港交所同時發布一份「FAQ」，解答除牌問題。其中指出，提前終止結構性產品為發行商的決定，發行商根據產品條款合法做出該決定。涉及的發行商自願進行回購安排，以減輕相關產品提前終止對投資者和市場帶來的影響；港交所將提供豁免遵守某些上市規則，以便發行商進行回購。

根據港交所資料，市場上現時共有15間結構性產品發行商，本港市場為全球最大的結構性產品市場，擁有超過1.2萬隻上市產品，包括衍生權證、牛熊證及界內證。此外，結構性產品市場的平均每日成交金額為138億元。

本報早前報道，摩根大通將暫停41隻恒指窩輪、11隻與國指窩輪、5隻與恒指界內證、三大中資電訊商共13隻窩輪、144隻恒指牛證、11隻國指牛熊證。大摩將提早終止72隻恒指牛證、32隻恒指窩輪、以及11隻中移動（0941）輪。高盛將暫停買賣6隻中移動輪及3隻聯通（0762）輪、13隻恒指窩輪，以及122隻恒指牛證。據公告，明日涉及產品仍能正常買賣，但後日起輪商將會回購產品，投資者僅能賣出，而價格輪商將根據市場定價。