五礦資源（1208）公布，早前旗下大型銅礦開採項目Las Bambas所在地附近的秘魯瓊比維卡省Velille鎮發生社區堵路，現時社區已拆除阻礙了物流運輸的路障。公司表示，歡迎此決定，Las Bambas的精礦運輸則由即日起將逐步恢復，與各方的對話亦將繼續進行。公司表示，隨著精礦運輸的恢復，降低礦山現場銅精礦庫存的工作也得以繼續進行，導致庫存的原因則包括過往及近期的社區行動，以及政府為防控疫情對運輸所做的相關限制。

公司公布，截至去年年底，礦山現場存放的銅精礦（含銅）數量約為6.5萬噸，相較去年9月30日披露的4.7萬噸庫存量淨增加了1.8萬噸，主要是受到Velille鎮堵路行動影響所致，但並未最終對生產銅礦造成影響。公司表示，正採取措施盡速清除庫存，清庫存工作預計將持續至今年年第二季度。

此外，受Velille鎮堵路行動影響，五礦原訂於去年12月下旬按臨時價格售出約1.8萬噸的銅精礦（含銅），但已銷售商品仍保留在礦山現場，並已包含在上述庫存統計之中。但由於銅礦所有權已轉移至客戶，因此其不再作為Las Bambas存貨。此批商品最終價格將根據出運之時海關作價期有關安排而定。

根據上次公告，Velille鎮去年年底的堵路行動發生在公路上，距五礦持股逾六成的Las Bambas約200餘公里。抗議緣於Velille鎮內社區部分人士提出額外補償要求，並指控五礦未履行社會和環境承諾的索賠要求。