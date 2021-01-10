財政司司長陳茂波今日撰寫網誌指 ，將於2月24日發表新一份財政預算案，有市民的建議涉及重大議題，例如透過大型稅制改革以處理貧富懸殊等問題。現實中難以透過一兩份預算案處理，需考慮近年國際稅務環境的轉變，以兼顧香港的競爭力和經濟發展的方向。

他指出，有市民指出政府今年赤字龐大，未來幾年的預算或見紅，應逐步縮減「派糖」措施，又或上調稅率，甚至應該開徵新稅項、擴闊稅基等來增加收入來源。這些議題涉及社會深層次調整及未來路向，問題一環扣一環，相互牽連，需要讓社會有充份和知情的討論，匯聚主流想法，方能執行，現實中難以透過一兩份預算案處理。對於稅務事宜，政府內部一直密切留意並會繼續進行研究。

有市民希望政府再向合資格的市民派發現金，陳茂波認為，意見各有其道理但有不少限制。經歷連續兩年的經濟萎縮，中產和基層市民的生活壓力都很大。加上近幾年政府的經常開支持續迅速增加，加上反覆的世紀疫症，令今年錄得破紀錄的財赤。另外，今年前景仍充滿不確定性，需要預留資源應付已知及未知情況。

他表示，新冠肺炎疫情去年初爆發，重創全球各地經濟，至今歐美疫情還相當嚴峻。外圍政經局勢複雜多變，中美之間的角力除了對投資和金融市場構成風險，亦對香港造成一些影響。面對如此不明朗的內外環境，以及上述風險疊加出現的可能，不能掉以輕心，需留有實力以應對不時之需。

他又指，新一入份財案會繼續採取逆週期財政政策，透過維持甚至增加尤其是投資方面的公共開支，希望緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，並為疫後重振經濟做好部署。