國際貨幣基金組織（IMF）上周五（8日）發表報告，維持中國2020年GDP增1.9%的預測，但將2021年預測從8.2%下調至7.9%，報告提到影響中國GDP的因素包括美國對中港的金融制裁會削弱香港作為中國主要吸納外資平台的功能，以及與美國之間的技術脫鉤和中國本身的金融風險。

IMF指出，在特朗普餘下總統任期內，美國可能會推出更多針對香港和中國的新制裁，限制中資企業透過香港獲取美元的融資渠道。據報告指，香港是中國吸納外資的主要平台，貢獻約佔中國股票融資總額的三分之一；離岸債券融資的三分之二，以及60%的對內和對外直接投資，而限制在香港運營的中資企業資金流動，可能對中國經濟產生不利影響。

另一方面，IMF估計，中美關係惡化促使美國加速對中國的技術脫鉤，這將導致中國GDP減少1.8%。而從長遠來看，美國GDP亦將因此減少1.1％。

內部風險也是IMF下調中國GDP的原因，報告指出，中國經濟增長仍然不平衡，2020年的經濟復蘇很大程度上依賴政府支持，民間消費沒有跟上。由於疫情影響，中國放寬了對金融風險和債務的容忍度，令非金融機構，住房和銀行的金融風險有所增加。IMF估計，2020年中國的企業債務將增加約10個百分點，佔GDP比例1.27%；家庭債務預計將上升2.7個百分點至GDP的58.3%。同時，地方政府債務迅速增加，預計2020年底達到GDP的25%。

IMF表示，上升的債務負擔，將影響還債能力較弱的地方企業和地方政府的融資能力，呼籲中國政府繼續採取適度支持性的財政政策和貨幣政策至經濟復蘇有實質基礎為止。

IMF又強調，更有彈性的匯率將有助於經濟適應不斷變化的外部環境，呼籲中國進一步提高外匯政策的透明度，並逐步取消限制資本流動的措施。