美股市場繼續炒作民主黨完全執政後，將帶來更大的經濟刺激，即使12月非農就業數字因疫情惡化出現8個月以來首度下跌，亦無阻美股再創新高，納指上升1.03%，收報13201點，道指標普500指數上升0.55%，收報3824點，道指上升0.18%，收報31097點。

候任美國總統拜登表示，將會在下周四（14日）公布經濟方案，包括失業保險和房租寬限，金額將達數萬億美元。紐約OANDA資深市場分析師Ed Moya指，股市將開始消化更大規模經濟救助方案消息，將成為推動股市上升的因素。不過，有報道指有民主黨參議員認為不應在疫情結束前發放更大的紓困支票，令美股中段一度倒跌。

總結2021年第一周，美股在科技股帶動下在首個交易日下跌逾1%外，隨政治因素明朗化，周中已重拾升軌，納指大升2.43%，標指和道指亦分別升1.83%和1.61%。

馬斯克（Elon Musk）周四取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富後，旗下的Tesla繼續急升7.84%，收報880.02美元，市值首次達到8341億美元，取代Facebook成為全球第五大市值企業。另外有傳將與吉利（0175）合作生產電動車的百度，昨日急升15.57%，均為納斯達克100指數表現最佳股份。