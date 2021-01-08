ESPRIT母公司思捷（0330）董事會大清洗後又有人事變動，由大股東羅琪茵去年7月委任入局的TSCHIRNER Marc Andreas，以發展其他業務承諾為由，辭任公司執行董事及集團營運總裁以及董事會轄下的常務委員會成員，即日生效。TSCHIRNER確認他與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關他辭任的事宜需要公司股東垂注。

思捷同時宣布委任 DeBeers Forevermark行政總裁劉行淑為獨立非執行董事及董事會轄下的提名委員會及薪酬委員會成員。據介紹，劉行淑於消費品行業擁有豐富經驗，尤其擅長於奢侈品零售行業，當中涵蓋手錶及珠寶、皮革產品、服裝、鞋履、配飾及美容，在加入 DeBeers Forevermark之前，曾於Boston Consulting Group 擔任顧問，再之前曾於路易威登（Louis Vuitton ） 、 Chaumet 、 克 里 斯 汀 · 迪 奧 （ Christian Dior ） 等其他全球品牌擔任高級管理職務。

股壇名人莊友堅太太、維他奶創辦人家族成員羅琪茵去年7月申報多次大手增持入主思捷，隨即提出擬罷免時任行政總裁Anders Christian Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes執董職務，其後未知是否雙方達成協議，羅琪茵放棄罷免兩人議案，但委任TSCHIRNER等3人任執董。

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