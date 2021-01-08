卓悅：仍在磋商出售荃灣地皇廣場地舖條款

卓悅控股（0653）公布，就本報日前報道卓悅於去年12月，以1.05億元作價出售荃灣大河道地皇廣場地下2及3A舖一事，卓悅表示，於昨日注意到一份日期為2020年12月17日，有關旗下公司與潛在買方之間的臨時買賣協議副本，在公司不知情的情況下提交予土地註冊處。據此卓悅董事會澄清，有關出售事項的條款尚未定稿，公司未正式自在潛在買家收取任何按金，各訂約方仍就交易條款商中。

資料顯示，卓悅於2014年2月透過公司股權轉讓形式（即賣殼）以1.606億元購入上述物業。

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