卓悅：仍在磋商出售荃灣地皇廣場地舖條款
文章日期：2021年1月8日 22:50
卓悅控股（0653）公布，就本報日前報道卓悅於去年12月，以1.05億元作價出售荃灣大河道地皇廣場地下2及3A舖一事，卓悅表示，於昨日注意到一份日期為2020年12月17日，有關旗下公司與潛在買方之間的臨時買賣協議副本，在公司不知情的情況下提交予土地註冊處。據此卓悅董事會澄清，有關出售事項的條款尚未定稿，公司未正式自在潛在買家收取任何按金，各訂約方仍就交易條款商中。
資料顯示，卓悅於2014年2月透過公司股權轉讓形式（即賣殼）以1.606億元購入上述物業。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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