據新華社報道，人行行長易綱指，中國沒有採取零利率甚至負利率，也沒有實施量化寬鬆政策，是少數實施正常貨幣政策的主要經濟體之一，一直以來也沒有「大水漫灌」。因此，對於中國的貨幣政策而言，退出問題較小。

但易綱又指出，2020年，中國宏觀槓桿率，也就是總負債和GDP之比明顯上升，去年第三季度以來，宏觀槓桿率增速已經放慢，預計今年可以回到基本穩定的軌道。他又指，2021年是「十四五」開局之年，貨幣政策要「穩」字當頭，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

易綱強調，在支持實體經濟發展的同時，注意防範金融風險的積累。要穩妥處置個體機構風險和重點領域風險，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。

他又提到，要通過深化LPR改革推動存款利率的逐步市場化。加強對互聯網平台存款和異地存款的管理，維護存款市場秩序。

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