新城去年賣樓2509億人幣 龍光全年售樓收入增三成
文章日期：2021年1月8日 22:16
龍光集團（3380）公布，去年12月合約銷售額增12.3%至120.1億元（人民幣，下同），涉及樓面70.8萬平方米，平均售價每方米16451元。去年全年合約銷售則為1207億元，按年升32%，售出樓面745.2萬平方米。
新城發展（1030）亦公布，去年全年金同銷售金額錄2509億元，累計售出樓面2438萬平方米；當中去年12月實現合約銷售金額約310.55億元，涉及樓面約319.85萬平方米。2020年全年吾悅廣場租金收入約53.09億元。
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方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
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