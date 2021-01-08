龍光集團（3380）公布，去年12月合約銷售額增12.3%至120.1億元（人民幣，下同），涉及樓面70.8萬平方米，平均售價每方米16451元。去年全年合約銷售則為1207億元，按年升32%，售出樓面745.2萬平方米。

新城發展（1030）亦公布，去年全年金同銷售金額錄2509億元，累計售出樓面2438萬平方米；當中去年12月實現合約銷售金額約310.55億元，涉及樓面約319.85萬平方米。2020年全年吾悅廣場租金收入約53.09億元。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

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日期： 1月12日

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日期： 1月15日

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立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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