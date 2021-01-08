美國上月非農職位減14萬個 遠遜預期
文章日期：2021年1月8日 21:52
美國疫情惡化，部分地區收緊防疫封鎖措施，令上月的職位增長暫停。美國勞工部公布，去年12月非農職位減少了14萬個，遠遜於接受道瓊斯調查的經濟師所預期的5萬個增長。這是美國自去5月職位恢復增長以來，首次職位再次減少。不過上月失業率維持在6.7%不變。
去年疫情爆發後，美國在3至4月曾失去2200萬個職位，之後就業市場急速復蘇。儘管如此，美國仍有約一半流失的職位尚未恢復。雖然近期美國部分經濟指標轉弱，但亞特蘭大聯儲的GDPNow模型預計，美國第四季GDP按增折合成年率增長8.5%。不過經濟師預期2021年首季的美國GDP增長將相當輕微，甚至停滯不前。
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