海底撈股東擬售7500萬股套現最多48.15億
文章日期：2021年1月8日 18:44
據《彭博》報道，海底撈（6862）股東擬以每股62.2元至64.2元，配售7500萬股，套現46.65億至48.15億元，較今日收市價68.2元折讓5.9至8.8%，將有90日禁售期，摩根士丹利為賬簿管理人。
海底撈股價近日強勢，今日收市報68.2元，升1.64%，成交9.8億元，盤中曾高見70.5元，創上市新高。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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