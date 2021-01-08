新世界發展（0017）宣布，為配合「環境、社會和企業管治」（ESG）發展，近日成為全球首家完成發行可持續發展掛鉤的美元債券定價的發展商，該債券規模為2億美元（約15.6億港元），年期為10年。

新世界表示，債券年息率為3.75厘，約八成認購來自國際ESG投資者，並獲得六倍超額認購，最終定價為T+275個基點，新發行溢價為負5個基點，成為集團至今以美元計價的公開發行債券中，收益率最低的債券。債券集資所得，將用於實現集團可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

新世界承諾，於2025/26財政年度完結前，位於大灣區的出租物業，會採用100%可再生能源，並委託第三方認證機構每年就上述目標的表現進行評估，結果將於年報內披露，直到2031年債券到期為止。若未能達標，新世界將於2027年起直至債券到期為止，每年購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，集團積極拓展粵港澳大灣區，未來目標是在大灣區的出租物業將採用100%可再生能源。

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