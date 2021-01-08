銀保監今日公布，近期嚴肅查處一批違法違規案件，對國家開發銀行、國銀金融租賃、工行（1398）、郵儲行（1658）等金融機構及相關人員，依法作出行政處罰，處罰金額合計1.995億元（人民幣，下同）。

其中，針對國開行為違規的政府購買服務項目提供融資、違規收取中小企貸款承諾費等，銀保監依法予以罰款4880萬元；針對其附屬機構國銀租賃罰款100萬元；同時，對兩名責任人員予以警告處罰。

至於針對工行理財資金投資訊息披露不到位等多項違法違規行為，銀保監依法予以罰款5470萬元。針對郵儲銀行部分分行為非保本理財產品出示保本承諾及與事實不符的理財投資清單等，予以罰款4550萬元；同時，對兩名責任人員分別予以警告，並處罰款10萬元和5萬元的行政處罰。

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