康宏環球（1019） 出現股東糾紛。集團表示，一群聲稱股東昨日召開股東會，並委任商務及經濟發展局前局長馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業（1638）主席郭英成之子郭曉群、佳兆業高級顧問譚禮寧、Habibullah Abdul Rahman和Terence Shu-Yuen Cheng為該公司董事。

康宏環球警告股東、投資者和公眾，指稱股東大會並非根據公司憲章和開曼群島法律下有效舉行的公司會議，指稱被委任人士並未被有效委任為公司董事。這些指稱被委任人士並沒權力約束該公司，當中任何一人指稱代表公司採取的任何行動均屬非法及欺詐性。

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合辦：明報財經 及 王道財經

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