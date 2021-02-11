今日滬深港股通淨買入港股134.62億元，雖非歷來最多，但全日成交666.84億元，破互聯互通推出以來的紀錄。

MSCI等國際指數公司今日收市後剔出3大中資電訊商，北水勁撈相關股份，中移動（0941）獲北水淨買入達111.3億元。聯通（0762）獲北水淨買入14.4億元，中電信（0728）獲北水淨買入13.99億元，3者合共獲內地投資者撈入139.7億元。

全周北水連續5日淨買入港股逾百億元，合共655.17億元，成交額連續5日高踞於500億元以上。

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