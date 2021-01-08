聯交所公布，對新明中國（2699）及其執行董事、主席兼行政總裁陳承守進行紀律行動。指公司違反《上市規則》；及陳承守未有履行其董事職責。在訂立該重大交易後，他沒有採取任何行動確保該公司遵守有關的程序要求。

上市委員會指，在2018年12月26日，陳承守代表該公司旗下一家附屬公司，與獨立第三方訂立擔保協議（「該擔保協議」）。根據該擔保協議，該附屬公司同意為該第三方提供擔保，並收取擔保費作為報酬。

當時有關各方打算以該附屬公司提供的擔保協助該第三方申請信用狀。

在訂立該擔保協議後，於2018年12月26日至28日期間，陳承守代表該附屬公司與銀行訂立7份質押合同，以及將總值大約5億3千萬元人民幣的存單質押(「該等質押合同」)。因該第三方未能按照協議支付款項，該等質押合同在2019年1月2日被取消。

該等質押合同構成主要交易。該公司未有遵守《上市規則》規定的程序要求。

在訂立該等質押合同時，陳承守沒有通知該公司董事會，亦沒有獲得董事會授權。該等質押合同令該公司面對重大財政風險，而陳承守並沒有採取足夠步驟保障該附屬公司質押的資產。

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