包浩斯首三季港澳同店銷售跌43%
文章日期：2021年1月8日 16:55
包浩斯（bauhaus、0483）公布，截至2020年12月底首9個月港澳同店銷售表年下跌43%；非港澳市場下跌42%，單計10至12月止第三季，港澳及非港澳同店分別下跌36%及68%。
截至去年12月底止，集團一共經營60間實體店，當中55間位於港澳、5間位於非港澳，較去年3月底止大減42間，主要位於非港澳地區，共關閉32間分店。
集團今日收市報0.64元，升6.7%，成交1.98萬元。
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