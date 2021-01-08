包浩斯（bauhaus、0483）公布，截至2020年12月底首9個月港澳同店銷售表年下跌43%；非港澳市場下跌42%，單計10至12月止第三季，港澳及非港澳同店分別下跌36%及68%。

截至去年12月底止，集團一共經營60間實體店，當中55間位於港澳、5間位於非港澳，較去年3月底止大減42間，主要位於非港澳地區，共關閉32間分店。

集團今日收市報0.64元，升6.7%，成交1.98萬元。

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

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