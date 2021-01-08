舜宇光學（2382）公布，2020年12月光學零件產品出貨量方面，玻璃球面鏡片錄464.3萬件，按年升19.7%，按月增60.8%；手機鏡頭錄1.3億件，按年升2.5%，按月升1.3%；車載鏡頭錄573.6萬件，按年增37.3%，按月跌14.2%。集團指，車載鏡頭出貨量按年增加，主要是因為公司車載鏡頭市場份額的上升；按月下降主要是因為聖誕節假期的影響。

光電產品方面，手機攝像模組錄4529.1萬件，按年跌23.9%，按月跌3.4%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。

光學儀器方面，顯微儀器錄1975.2萬件，按年增2.3%，按月跌2.5%。

全年計手機鏡頭出貨量達經上調後目標的101.6%，而車載鏡頭則完成經下調目標的106.78%，若以舊目標計，則僅完成93.43%。手機攝像模組方面，即是下調目標至增長12%，但仍未達標，僅完成97.94%。

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