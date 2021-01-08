龍湖（0960）公布，2020年全年合約銷售額為2706.1億元人民幣（下同），按年升11.59%，較2020年全年目標2600億元多出4.1%。2020年12月份單月合約銷售額為278.1億元，較2019年12月198億元，按年升4成。

寶龍（1238）公布，2020年全年合約銷售為815.51億元，按年增加35.1%，較2020年全年目標750億元多出8.7%。2020年12月份合約銷售額為96.05億元，較2019年12月份的50.42億元按年增加90.5%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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