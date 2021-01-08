龍湖去年賣樓收入升逾一成 寶龍全年賣樓增35%
文章日期：2021年1月8日 16:50
龍湖（0960）公布，2020年全年合約銷售額為2706.1億元人民幣（下同），按年升11.59%，較2020年全年目標2600億元多出4.1%。2020年12月份單月合約銷售額為278.1億元，較2019年12月198億元，按年升4成。
寶龍（1238）公布，2020年全年合約銷售為815.51億元，按年增加35.1%，較2020年全年目標750億元多出8.7%。2020年12月份合約銷售額為96.05億元，較2019年12月份的50.42億元按年增加90.5%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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