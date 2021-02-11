恒指大成交創新高，今早高開81點後曾跌10點，午後升幅擴大至372點，曾升最多1.35%，是2020年12月30日後最大升幅。今日高位見27920點，是去年2月17日後最高；收市報27878點，亦是當日後收市新高。一周表現方面，科指跑贏恒指。

恒指收市升329點或1.2%，報27878點，成交金額2702億元，較上日增加18.64%，是2018年3月23日2834.45億元成交後最多；國指升158點或1.47%，報10955點。恒生科技指數收報8630點，升2.73%。

藍籌37隻升，14隻下跌，1隻無升跌。傳將為百度生產電動車，吉利（0175）升19.6%，收報33.25元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點。

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數。中移動（0941）跌4.16%，收報41.5元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。中國聯通（0762）收報4.41元，跌0.9%；中國電信（0728）見52周低1.82元，收報1.96元，跌3.45%。

7隻藍籌破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見134.9元，收報131.2元，升0.38%；舜宇（2382）創上市新高，見191.6元，收報189.1元，升4.07%；友邦（1299）創上市新高，見99.05元，收報99元，升1.9%；蒙牛（2319）創上市新高，見53.85元，收報51.3元，跌0.39%；港交所（0388）創上市新高，見464.4元，收報452元，升2.03%；創科實業（0669）創上市新高，見121.9元，收報120.1元，升4.8%；吉利（0175）創52周高，見33.85元，收報33.25元，升19.6%。

北水南下合計淨流入134.62億元，較上日減少12.71%，連續第13日流入，累計流入1001.48億元。南水北上合計淨流入206.15億元人民幣，較上日增加531.76%，連續第3日流入，累計流入241.14億元。

美高梅中國（2282）公布，並無計劃進行重組。收報13.28元，升1.07%。

奧園健康（3662）公布，委任鄭煒為執董，退出醫美業務發展智慧社區等。收報5.33元，升1.72%。

國泰君安（1788）發盈喜，料去年純利增逾50%。收報1.18元，升11.3%。

王維基：今年會更好只是客氣說話 HKTVmall首季推預約的士服務。香港電視（1137）收報11.9元，升2.76%。

孫宏斌續增持融創（1918）涉資7795萬。收報29元，升1.58%。

傳百度最快今年上半年來港第二上市，集資約273億元。港交所（0388）創上市新高，見464.4元，收報452元，升2.03%；。

恒大物業（6666）發盈喜，料去年全年股東應分配利潤大升。創上市新高，見11.1元，收報11.1元，升26.14%。

破頂股表現

物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見64元，收報64元，升9.97%；永升生活服務（1995）創上市新高，見23.3元，收報23.3元，升14.78%；恒大物業（6666）創上市新高，見11.1元，收報11.1元，升26.14%。

汽車股破頂，包括，比亞迪（1211）創上市新高，見248元，收報240.2元，升2.13%；長城汽車（2333）創上市新高，見29.8元，收報29.55元，升4.97%；東風集團股份（0489）創52周高，見9.83元，收報9.71元，升3.63%。

醫療醫藥股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見171.5元，收報164.3元，升1.11%；微創醫療（0853）創上市新高，見55.2元，收報54.7元，升3.89%；先健科技（1302）創上市新高，見4.98元，收報4.9元，升6.75%。

科技股破頂，包括，金山軟件（3888）創上市新高，見62.45元，收報58元，升6.03%；網易（9999）創上市新高，見175元，收報172.1元，升5.07%；微盟（2013）創上市新高，見18.48元，收報18.1元，升6.22%。

食品、飲品股股破頂，包括，海底撈（6862）創上市新高，見70.5元，收報68.2元，升1.64%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見78.6元，收報75.4元，升4.72%。

其他破頂股包括，中教控股（0839）創上市新高，見18.14元，收報17.16元，升8.33%；新奧能源（2688）創上市新高，見123.1元，收報121.7元，升1.42%；紫金礦業（2899）創上市新高，見10.18元，收報9.75元，跌2.01%；依波路（1856）創52周高，見3.1元，收報3.1元，升1.31%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見21.35元，收報20.9元，升10.35%；聯想（0992）創52周高，見7.95元，收報7.91元，升4.63%；中國太保（2601）創52周高，見34.25元，收報33.75元，升2.27%；中遠海發（2866）創52周高，見1.59元，收報1.53元，跌2.55%。

一周指數表現

恒指本周累升2.38%或647點；本周表現最佳的是吉利（0175），累升25.47%，其次為舜宇（2382）及恒生（0011），分別升11.43%及10.32%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌7.58%，其次為中海外（0688）及中移動（0941），分別跌7.35%及6.1%。

科指本周累升2.43%或204點；本周表現最佳的是微盟（2013），累升29.84%，其次為網易（9999）及金軟（3888），分別升16.59%及16%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌10.44%，其次為華虹半導體（1347）及平安好醫生（1833），分別跌7.72%及7.12%。

國指本周累升2.02%或217點，本周表現最佳的是吉利（0175）累升25.47%，其次是網易（9999）及中國飛鶴（6186），分別升16.59%及14.54%。表現最差的是中國海外（0688）累跌7.35%，其次為中國鐵塔（0788）跌7.01%，及世茂集團（0813）跌6.680162。

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