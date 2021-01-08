台積電全年收入升25% 股價破頂 台股創新高
文章日期：2021年1月8日 15:36
台積電今日公布，12月收入1173.65億新台幣，按月少6%，按年升13.6%；總結2020年，全年收入1.34萬億新台幣，按年升25.2%。第四季的收入合共3615.32億新台幣，雖然略遜市場預期，仍是破紀錄的季度收入。
台積電股價今日升2.65%至580新台幣，再創歷史新高，今年5個交易日已累升近一成。台積電亦帶動台灣股市升逾1%破歷史新高，收報15214點。
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