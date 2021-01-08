三大中資電訊股被剔出多個國際指數，瑞銀認為，美國投資者包括共同基金或ETF基金，相信將在短期內被迫拋售，估計美資撤出中資電訊股，影響或會持續數周。

瑞銀指，美國預託證券(ADR)佔三大電訊商自由流通量3%至8%，而指數和ETF可能根據指示進行調整，在接下來的幾周內將中資電訊商剔除。

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