內地網上流傳指，阿里巴巴人工智慧實驗室（AI Labs）基本關閉，阿里官網和達摩院都刪除了阿里人工智慧實驗室的相關頁面。

針對有關消息，阿里巴巴（9988）回應稱，AI labs在上一輪架構變動中已經整體併入雲智能，新官網正在製作將獨立上線。阿里指，此次官網變動，是由於目前AI labs的組織成員和架構、職能均發生了變化，與此前頁面的訊息不符，新的部門官網正在製作中，後續會上線獨立頁面。

阿里又指，AI labs在上一輪架構變動中，已經整體併入雲智能，主要的研究方向是計算機視覺機器人，已經孵化了全息店鋪、天巡機器人等產品，由計算機視覺領域著名教授譚平帶領，天貓精靈已從實驗室獨立出來，升級為獨立事業部，由庫偉帶領。此外，AI labs目前仍在大量招聘。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

【專欄】李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監

【選股王】中芯被動沽壓已結束 有一定值博率

恒指半日升350點 創近11個月高 7藍籌破頂 中資電訊股重挫

外電指北京要求內媒審查阿里巴巴反壟斷調查報道

滬深兩市半日向下 上證以近半日低位收市

1個月HIBOR由跌轉升 報0.13482%

騰訊投資的途虎養車 擬今年港或美上市

傳美國考慮擴大中國投資禁令 或要求美投資者悉售涉軍中資股