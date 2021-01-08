內地網傳阿里AI實驗室關閉 阿里：已併入雲智能 新官網將獨立上線
文章日期：2021年1月8日 15:18
內地網上流傳指，阿里巴巴人工智慧實驗室（AI Labs）基本關閉，阿里官網和達摩院都刪除了阿里人工智慧實驗室的相關頁面。
針對有關消息，阿里巴巴（9988）回應稱，AI labs在上一輪架構變動中已經整體併入雲智能，新官網正在製作將獨立上線。阿里指，此次官網變動，是由於目前AI labs的組織成員和架構、職能均發生了變化，與此前頁面的訊息不符，新的部門官網正在製作中，後續會上線獨立頁面。
阿里又指，AI labs在上一輪架構變動中，已經整體併入雲智能，主要的研究方向是計算機視覺機器人，已經孵化了全息店鋪、天巡機器人等產品，由計算機視覺領域著名教授譚平帶領，天貓精靈已從實驗室獨立出來，升級為獨立事業部，由庫偉帶領。此外，AI labs目前仍在大量招聘。
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