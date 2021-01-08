騰訊據報斥7.8億元增持興盛優選
文章日期：2021年1月8日 14:19
《彭博》引述知情人士報道，騰訊（0700）已增持興盛優選的股份，按50億美元左右的估值向該中國互聯網雜貨初創公司投資了1億美元（約7.8億港元）。
消息人士指，興盛優選也在與包括快手在內的其他投資者談判，有可能籌集更多資金。據報，本輪融資後或會進行首次公開募股(IPO)，惟上市時間和地點等細節尚未最終確定。
騰訊、興盛優選、快手的代表皆未對報道作出回應。
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