中資電訊被紐交所除牌 恒生指數公司：未有計劃調整指數成份股
文章日期：2021年1月8日 13:08
彭博社報道，紐交所計劃將三大中資電訊股剔出後，恒生指數公司回覆其查詢指，目前尚無調整指數成份股的計劃，公司正在「密切關注」市場發展。
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