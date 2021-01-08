【有片：選股王】中芯被動沽壓已結束 有一定值博率

【有片：選股王】中芯被動沽壓已結束 有一定值博率

恒指升350點，收報27899點，成交金額1338億元。美股再創新高，納指首次站上13000點關口，港股也擺脫了騰訊（0700）和阿里（9988）或被列入黑名單消息的影響而大升。強勢板塊有汽車股、新能源、物管股和大型科技股，吉利（0175）與百度合作拓展無人駕駛，股價飈升17%；龍源（0916）再升2.9%；物管股整固後再上，永升（1995）飈10.5%創新高。

全球股市強勢，但要留意A股今早整固，熱門板塊如白酒、家電、消費、軍工等全都有明顯沽壓。一個消息是基金公司開始控制規模，若此舉減慢新資金流入股市，對A股影響不少，港股也會受到拖累。

中芯（0981）已被MSCI和富時指數剔出，龐大的被動沽壓已經消失。從近日北水大舉增持來看，外資的沽盤全被北水接下。從基本因素來看，中芯的問題是拿不到最先進的EUV光刻機，這一點一直沒有改變，但也被市場充份消化，算不上利淡。但短期中芯的現有業務沒有大問題，在全球都出現半導體供不應求之下，業績暫不會太差。

從資金流向來看，被動沽壓已結束，中芯持股多以北水或內地投資者為主，就好像變成了一隻A股。一方面，發展半導體是國家首要國策，龍頭中芯必會受到扶持，成不成功不知道，但北水一定會炒作。

走勢上，中芯在20元附近形成雙底，頸線則在25元附近，即現水平。若能突破，技術上可上望30元。昨晚美股半導體指數剛向上突破，中芯有一定值博率。

張兆聰

明報首席評論員