恒指今早高開81點後，曾跌最多10點，之後止跌回升最多350點，高見27899點，是去年2月17日28055.58點後最高。

恒指半日升350點或1.27%，報27899點，成交金額1338億元；國指升183點或1.7%，報10980點。恒生科技指數收報8651點，升2.98%。

藍籌36隻升，15隻下跌，1隻無升跌。傳百度擬組建新公司製造智能電動汽車，並由吉利生產，刺激隔晚吉利（0175）ADR升7.5%，今早港股時段，吉利在獲大行唱好下，半日升17.45%，收報32.65元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻72點。

遭多個指數剔除，聯通（0762）跌7.87%，收報4.1元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌6%，收報40.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。中國電信（0728）見52周低1.82元，收報1.87元，跌7.88%；

7隻藍籌破頂，安踏（2020）創上市新高，見134.5元，收報133.9元，升2.45%；舜宇（2382）創上市新高，見188.9元，收報188元，升3.47%；友邦（1299）創上市新高，見98.95元，收報98.95元，升1.85%；蒙牛（2319）創上市新高，見53.85元，收報52.1元，升1.17%；傳百度最快今年上半年來港第二上市，集資約273億元，港交所（0388）創上市新高，見464.4元，收報451.2元，升1.85%；創科實業（0669）創上市新高，見121.6元，收報121.4元，升5.93%；吉利創52周高，見32.75元，收升17.45%。

北水南下合計淨流入85.85億元，南水北上合計淨流入124.96億元人民幣。

美高梅中國（2282）公布，並無計劃進行重組。收報13.06元，跌0.61%。

國泰君安（1788）發盈喜，料去年純利增逾50%。半日收報1.19元，升12.2%。

王維基指，今年會更好只是客氣說話 HKTVmall首季推預約的士服務。香港電視（1137）收報11.98元，升3.45%。

孫宏斌續增持融創（1918）涉資7795萬。收報29.1元，升1.93%。

恒大物業（6666）發盈喜，料去年全年股東應分配利潤大升。恒大物業創上市新高，見9.88元，收報9.42元，升7.05%。

外電指北京要求內媒審查阿里巴巴（9988）反壟斷調查報道。收報225元，升1.81%。

12隻中國證券將被禁止在美國場外交易平台交易，當中包括中芯國際（0981），但無阻其向上，收報24.5元，升8.41%。

物管股續破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見62元，收報61.4元，升5.5%；永升生活服務（1995）創上市新高，見22.95元，收報22.45元，升10.59%；恒大物業創上市新高，見9.88元，收報9.42元，升7.05%。

汽車股破頂，包括，比亞迪（1211）創上市新高，見248元，收報241.6元，升2.72%；長城汽車（2333）創上市新高，見29.8元，收報28.6元，升1.6%。

食品飲品股股破頂，包括，海底撈（6862）創上市新高，見70.5元，收報68.8元，升2.53%；華潤啤酒（0291）創上市新高，見77.95元，收報77.85元，升8.13%。

醫療醫藥相關股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見171.5元，收報165.7元，升1.97%；微創醫療（0853）創上市新高，見55.2元，收報53.2元，升1.04%；先健科技（1302）創上市新高，見4.98元，收報4.89元，升6.54%。

科技股破頂，包括，金山軟件（3888）創上市新高，見59.2元，收報59.15元，升8.14%；網易（9999）創上市新高，見175元，收報173.6元，升5.98%；微盟（2013）創上市新高，見18.3元，收報18.16元，升6.57%；聯想（0992）創52周高，見7.92元，收報7.84元，升3.7%。

其他破頂股包括，中教控股（0839）創上市新高，見18.14元，收報16.58元，升4.67%；新奧能源（2688）創上市新高，見123.1元，收報120.2元，升0.17%；紫金礦業（2899）創上市新高，見10.18元，收報9.67元，跌2.81%；依波路（1856）創52周高，見3.1元，收報3.08元，升0.65%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見21.2元，收報21.2元，升11.93%；中國太保（2601）創52周高，見33.9元，收報33.75元，升2.27%；中遠海發（2866）創52周高，見1.59元，收報1.52元，跌3.18%。

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