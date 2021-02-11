港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.18點子至0.13482%。

港元現報7.7531元升值3點子，曾貶值最多4點子，報7.7538元，亦曾升值最多4點子，報7.753元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.58點子至0.06464%；1星期HIBOR升0.75點子至0.08304%；2星期HIBOR升0.07點子至0.1075%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.59點子至0.29232%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.52696%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.66161%。

美元指數現報89.852升值0.026點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.132%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0028%，終止連續4日收窄，利差是2021年1月06日後最高，當日差距為0.0032%。

對上一次終止連續4日收窄，是2020年12月24日，當日利差報0.1049%。

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