《路透》引述消息人士報道，美國特朗普政府官員計劃討論擴大對中國投資禁令，由原來規定美國人及企業不得買入被指與中國解放軍有關連的華企股份，改為要求持有人全數沽清。

去年11月，特朗普公布行政命令，要求美國投資者由今年11月11日起，徹底剝離被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份。國防部、國務院和財政部官員將在會上考慮對11月發布的這項行政令進行調整。要求美國投資者於今年11月11日前，完全剝離被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份。財政部、國務院及國防部未就上述消息作出回應。

美國目前將35家公司列入黑名單，包括中芯國際（0981）、中海油（0883）等。當局亦正在考慮將科技巨頭阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）列入該黑名單。

中國外交部的一位發言人之前表示，中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，有關行徑嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

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