彭博社報道，騰訊（0700）、高盛等有份投資的線上汽車服務平台「途虎養車」正尋求新一輪融資，籌至少2億美元(下同)(約15.5億港元)，估值達40億美元。同時，亦計劃最快今年在港或美國上市。

「途虎養車」於2011年成立，是內地汽車售後市場的主要市場參與者之一，可容許車主購買服務及零件，並於實體店安裝，公司現時在內地有逾1.3萬家店舖。

騰訊現報575.5元，升1.3%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

摩通提早將中車、中鐵建及華夏300輪證下架

吉利獲大行唱好 曾飈一成創逾27年高 瑞信升其目標價至33元

滬深三大指數高開 人行淨投放50億元人幣

恒指高開81點 聯通跌11% 中移跌9.9% 中電信跌9.8%

12隻中國證券將被禁止在美國場外交易平台交易

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數

美高梅中國：並無計劃進行重組

美股齊創新高 道指升211點 馬斯克成全球首富 彭斯反對罷免特朗普