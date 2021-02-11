摩通提早將中車、中鐵建及華夏滬深300輪證下架

上年7月期間，美國鐵路安全聯盟要求梅努欽制裁中國中車（1766），而上月美國點名制裁的中國企業，包括中交建（01800）、中車（01766）和中鐵建（01186）等，從納指系列中剔除。

而香港輪商率先受影響，摩根大通將提早終止中國中車、中國鐵建及華夏滬深三百指數ETF相關輪證，有關詳情已於香港交易所網站公布，產品最後交易日將提前至2021年1月8日。有關詳情及提早終止結算價計算方式，請按以下連結查閱相關公告。

華夏滬深三百指數ETF牛證:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0107/2021010701417_c.pdf

中國中車、中國鐵建及華夏滬深三百指數ETF認股證:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0107/20

市場人士透露，美國制裁名單公布後，相關公司及美國公民只能沽售該等制裁名單的股份，而不可買，港交所（0388）亦不會批出相關股份相關衍生工具。而華夏滬深300（3188）組合中亦涉制裁名單股份，故相關輪證亦要終止交易。另外，高盛亦將沒有街貨恒指牛熊證提前除牌。

記者：龍彩霞

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