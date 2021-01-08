吉利獲大行唱好 曾飈一成創逾27年高 瑞信升其目標價至33元

吉利（0175）今早表現強勢，曾升最多10.25%，創逾2個月最大升幅，高見30.65元，是1993年9月9日31.6元後最高。

集團早前公布，2020年總銷量跌3%，2021年銷量目標為153萬部，按年增6%。交銀國際發表報告指，吉利2021年銷量目標為銷售恢復的積極信號。該行將2021-22年的盈利預測上調4-6%，以反映自主品牌的銷售恢復好於預期，以及值得期待的帝豪和博越新車型周期。交銀估計，2021年吉利銷量將達到165萬輛，同比增長25%，這是由於低線城市的銷量強勁回升，以及有利的價格趨勢使利潤率復蘇。

另外，瑞信發表報告指，中國乘用車市場需求預期於今年增15%，高於各車行和行業預期，主因看好周期性需求復蘇、因疫情致基數低企，同時認為有關取消補貼的負面因素影響已消除。

該行對行業的推介依次為東風（0489）、蔚來、小鵬汽車、理想汽車、長汽（2333）、比亞迪（121）、吉利（0175）、廣汽（2238）、北汽（1958）和華晨（1114）。該行將吉利目標價由18.5元上調至33元，北汽及華晨目標價則分別由3.5元、8元，降至3.2元及7.3元。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

滬深三大指數高開 人行淨投放50億元人幣

恒指高開81點 聯通跌11% 中移跌9.9% 中電信跌9.8%

12隻中國證券將被禁止在美國場外交易平台交易

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數

美高梅中國：並無計劃進行重組

美股齊創新高 道指升211點 馬斯克成全球首富 彭斯反對罷免特朗普