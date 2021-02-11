恒指今早高開81點或0.3%，報27630點，成交金額80億元；國指今早低開2點或0.03%，報10794點。恒生科技指數開市報8450點，升0.59%。

藍籌37隻升，7隻下跌，8隻無升跌。吉利（0175）升5.04%，報29.2元，是升幅最大的藍籌，

友邦（1299）升1.39%，報98.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點。

MSCI、富時羅素、標普道瓊將中資電訊股剔出指數。聯通（0762）跌11.24%，報3.95元，是跌幅最大的藍籌；中移動（0941）跌9.93%，報39元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點；中國電信（0728）開市報1.83元，跌9.85%。

美高梅中國（2282）公布，並無計劃進行重組。開市報12.9元，跌1.83%；

奧園健康（3662）公布，委任鄭煒為執董，退出醫美業務發展智慧社區等。開市報5.19元，跌0.95%。

國泰君安（1788）發盈喜，料去年純利增逾50%。開市報1.21元，升14.1%。

王維基：今年會更好只是客氣說話 HKTVmall首季推預約的士服務。香港電視（1137）開市報11.8元，升1.9%。

孫宏斌續增持融創（1918）涉資7795萬。融創中國開市報28.95元，升1.4%。

傳百度最快今年上半年來港第二上市，集資約273億元。港交所（0388）開市報449.6元，升1.49%。

恒大物業（6666）發盈喜，料去年全年股東應分配利潤大升。恒大物業（6666）開市報9.8元，升11.36%；創上市新高，見9.8元。

路透報道，百度擬組建新公司製造智能電動汽車，刺激吉利（0175）ADR升7.5%。吉利開市報29.2元，升5.04%；創52周高，見29.2元。

其他破頂股包括，，比亞迪股份（1211）開市報245.2元，升4.25%；創上市新高，見245.2元，長城汽車（2333）開市報28.3元，升0.53%；創上市新高，見28.3元，海底撈（6862）開市報68.6元，升2.24%；創上市新高，見68.6元，網易（9999）開市報171.9元，升4.95%；創上市新高，見171.9元，中遠海發（2866）開市報1.59元，升1.27%；創52周高，見1.59元。

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